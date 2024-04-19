СМИ: В России начали разработку сериала-байопик про Михаила Жванецкого

Сюжет сериала перенесет зрителя в 1960-1970 годы, на момент начала творческого пути Жванецкого с Романом Карцевым и Виктором Ильченко. Проект будет состоять из 8 серий, в эфире его намерены представить в 2025-2026 годах.

Уточняется, что архивные материалы предоставит вдова сатирика Наталья Жванецкая. Сценаристом проекта выступит Юрий Патренин, который работал над сериалами «Детективный синдром», «Большие деньги» и ряду других проектов.

Ранее сообщалось, что VAM Studio Вячеслава Муругова намерена снять сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик. В шоу, которое назвали «Маяковский. Как я встретил Лилю», будет восемь часовых серий, напоминает «Радиоточка НСН».

