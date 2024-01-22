Вина Дизеля и Дженнифер Лопес номинировали на «Золотую малину 2024»

Также в данной номинации на «победу» претендуют фильмы «Винни-Пух: Кровь и мёд», «Мег 2: Впадина», «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Шазам! Ярость богов».

«Худшего актёра года» выберут из пяти голливудских звёзд. Это Джон Войт («Неотложка»), Вин Дизель («Форсаж 10»), Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»), Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина») и Крис Эванс («Без ответа»).

В список претенденток на звание «Худшей актрисы года» вошли Ана де Армас («Без ответа»), Дженнифер Лопес («Мать»), Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»), Меган Фокс («Джонни и Клайд») и Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»).

Ранее фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино - BAFTA-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

