Вина Дизеля и Дженнифер Лопес номинировали на «Золотую малину 2024»
Организаторы кинопремии «Золотая малина», выделяющую сомнительные достижения представителей индустрии, объявили список номинантов 2024 года. Больше всего номинаций получил фильм «Неудержимые 4» - он упомянут в семи разных категориях, в том числе «Худший фильм года».
Также в данной номинации на «победу» претендуют фильмы «Винни-Пух: Кровь и мёд», «Мег 2: Впадина», «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Шазам! Ярость богов».
«Худшего актёра года» выберут из пяти голливудских звёзд. Это Джон Войт («Неотложка»), Вин Дизель («Форсаж 10»), Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»), Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина») и Крис Эванс («Без ответа»).
В список претенденток на звание «Худшей актрисы года» вошли Ана де Армас («Без ответа»), Дженнифер Лопес («Мать»), Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»), Меган Фокс («Джонни и Клайд») и Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»).
Ранее фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино - BAFTA-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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