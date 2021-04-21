Вин Дизель снимет фильм о роботах

Актер Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации популярной настольной игры «The Rock 'Em Sock 'Em Robots». В работе над картиной он также выступит как продюсер, эту должность с ним разделит сестра Саманта Винсент.

Действие ленты будет разворачиваться между отцом и сыном, которым небезразличны роботы.

Настольная игра «The Rock 'Em Sock 'Em Robots» появилась в начале 60-х годов. В нее играют два игрока, которые сражаются с боксирующими роботами, побеждает тот, кто быстрее отрубит голову механическому сопернику.

Картина пока находится на ранней стадии создания и о дате ее выхода не сообщается.

