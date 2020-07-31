Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги

Выход нового романа Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» запланирован на 27 августа. Об этом сообщается на сайте книжного издательства «Эксмо». При этом, подробностей о сюжете романа не приводится.

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Между тем, накануне стало известно, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - самая популярная книга в российских колониях. Об этом заявили в информационном центре ФСИН России. Литературные предпочтения тех, кто находится в местах лишения свободы, выяснились в ходе проведения акции «Твои друзья – книги».

Кроме того, в топ-10, среди прочих, вошли «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, произведения Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера», а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отверженные» Виктора Гюго.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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