Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги
Выход нового романа Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» запланирован на 27 августа. Об этом сообщается на сайте книжного издательства «Эксмо». При этом, подробностей о сюжете романа не приводится.
Между тем, накануне стало известно, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - самая популярная книга в российских колониях. Об этом заявили в информационном центре ФСИН России. Литературные предпочтения тех, кто находится в местах лишения свободы, выяснились в ходе проведения акции «Твои друзья – книги».
Кроме того, в топ-10, среди прочих, вошли «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, произведения Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера», а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отверженные» Виктора Гюго.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В Польше раскрыли новые детали в деле о крушении самолета Качиньского
- Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги
- На Сокольнической линии вновь закроют четыре станции
- Белорусский эксперт: Зачем бойцы ЧВК поселились недалеко от резиденции Лукашенко?!
- Названа дата возобновления строительства «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru