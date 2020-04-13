Пелевин, Охлобыстин и Познер призвали правительство спасти книжную индустрию

Авторы письма от лица писателей, издателей и книгораспространителей просят включить книжную индустрию в список наиболее пострадавших для оказания адресной поддержки, а также предлагают включить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.

«Книга — это культурный стержень нации, она является основой для образовательной, научной и духовной деятельности всего общества», - говорится в обращении. Его авторы называют книгу товаром первой культурной необходимости, роль которого в поддержании культурного уровня нации они сравнивают с хлебом.

Письмо подписали более 500 деятелей культуры — актёры, писатели, книгоиздатели, телеведущие. В числе подписавшихся историк моды Александр Васильев, писатели Михаил Веллер, Денис Драгунский, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, президент «Фонда Ф.М. Достоевского» Игорь Волгин, художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, народная артистка РСФСР Алла Демидова, писательница Дарья Донцова, сатирик Лион Измайлов, музыкант Андрей Макаревич, режиссёр Владимир Мирзоев, актёр и писатель Иван Охлобыстин, журналист Владимир Познер.

