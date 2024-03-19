Видеосервисы за год увеличили выпуск собственных проектов вдвое

Так, за 2023 год российские стриминговые платформы выпустили 156 фильмов и сериалов собственного производства, так называемых «originals проектов», что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году.

Отмечается, что лидером по количеству таких проектов стал онлайн-кинотеатр Start с 33 картинами. Второе место занял KION (27), третье — Premier (24).

Ранее стало известно, что выручка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год выросла на 45%, с 55,8 млрд до 80,9 млрд рублей, напоминает RT.

