Видеосервисы за год увеличили выпуск собственных проектов вдвое
Российские онлайн-кинотеатры за год увеличили выпуск оригинальных проектов почти вдвое, передает газета «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства TelecomDaily.
Так, за 2023 год российские стриминговые платформы выпустили 156 фильмов и сериалов собственного производства, так называемых «originals проектов», что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году.
Отмечается, что лидером по количеству таких проектов стал онлайн-кинотеатр Start с 33 картинами. Второе место занял KION (27), третье — Premier (24).
Ранее стало известно, что выручка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год выросла на 45%, с 55,8 млрд до 80,9 млрд рублей, напоминает RT.
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