Little Big на «Евровидении» усилят два музыканта

Российская группа Little Big поедет в Роттердам на конкурс «Евровидение-2020» с ещё двумя музыкантами. Кто именно это будет, станет известно позднее сегодня вечером после выхода передачи «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.

Как сообщает Ura.ru, передача уже записана, однако песню не показали даже зрителям в студии. Согласно инсайдерской информации eurovision.rus, в расширенный состав коллектива будут включены Юрий Музыченко из группы The Hatters и Флорида из «Ленинграда» Сергея Шнурова.

Директор The Hatters Даниил Мустаев уже подтвердил URA.RU, что Музыченко поедет в Нидерланды. Пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин не смог прокомментировать эти сведения.

Как рассказал «360» один из зрителей в студии, некоторым присутствовавшим на съёмках передачи удалось увидеть несколько движений танца группы, а также услышать разговор солистов с ведущим Иваном Ургантом. Лидер коллектива Илья Прусикин, по словам собеседника телеканала, в жизни еще больше заряжает энергией, чем с экрана.

