«Веном-2» первым за пандемию поставил рекорд в российском прокате

Супергеройский блокбастер «Веном -2» по предпродажам обошел фильм «Дюна», собрав 58 миллионов рублей.

Также новый проект Marvel обошел фильм «Мортал Комбат», который по предпродажам собрал всего 23 миллиона рублей. Таким образом, «Веном-2» стал первой лентой за период пандемии, которой удалось добиться таких показателей по предварительным сборам.

Режиссером супергеройского блокбастера «Веном 2» стал Энди Серкис, а главную роль сыграл Том Харди. Действия фильма разворачиваются через три года после событий первой части, вышедшей в 2018 году.

Заглавную песню к проекту Marvel, как и впервой части, исполнил рэпер Эминем.



