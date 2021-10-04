«Веном-2» первым за пандемию поставил рекорд в российском прокате
Супергеройский блокбастер «Веном -2» по предпродажам обошел фильм «Дюна», собрав 58 миллионов рублей.
Также новый проект Marvel обошел фильм «Мортал Комбат», который по предпродажам собрал всего 23 миллиона рублей. Таким образом, «Веном-2» стал первой лентой за период пандемии, которой удалось добиться таких показателей по предварительным сборам.
Режиссером супергеройского блокбастера «Веном 2» стал Энди Серкис, а главную роль сыграл Том Харди. Действия фильма разворачиваются через три года после событий первой части, вышедшей в 2018 году.
Заглавную песню к проекту Marvel, как и впервой части, исполнил рэпер Эминем.
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