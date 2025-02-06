Ведущие театральные вузы представят свои спектакли на фестивале «Первый план»
Московский Драматический театр имени Н.В. Гоголя с 17 по 21 марта станет местом проведения фестиваля «Первый план», на котором свои лучшие постановки представят ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает газета «Культура».
Откроет смотр мюзикл «Ужасы в цветочном магазине» в исполнении студентов РГИСИ из Санкт-Петербурга.
В рамках внеконкурсной программы фестиваля будет проведено исследование самой знаменитой шекспировской пьесы «Гамлет» от мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе.
Ранее стало известно, что 95-летие Театра Российской Армии отметят большим праздничным вечером, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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