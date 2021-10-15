Ведьмы, Упыри и Кощей – нечисть, с которой поборется «Отец Сергий»

Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки, ее на экране воплотила Ирина Розанова, неплохое вознаграждение.

Отец Сергий не сторонится земных удовольствий: любит выпить и провести время в компании женщин, и довольно часто нарушает закон, в связи, с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова (Лукерья Ильяшенко).

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