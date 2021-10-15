Ведьмы, Упыри и Кощей – нечисть, с которой поборется «Отец Сергий»
Мистический комедийный детектив о борьбе с нечистью выйдет в онлайн-кинотеатре KION 27 октября.
Отец Сергий, которого играет Роман Маякин, бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил.
Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки, ее на экране воплотила Ирина Розанова, неплохое вознаграждение.
Отец Сергий не сторонится земных удовольствий: любит выпить и провести время в компании женщин, и довольно часто нарушает закон, в связи, с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова (Лукерья Ильяшенко).
Посмотреть новый сериал можно в онлайн-кинотеатре KION. А в Telegram-канале «Радиоточка НСН» сегодня можно выиграть бесплатную годовую подписку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Компания «Филипп Моррис» решила закрыть фабрику в Краснодаре
- МКС временно потеряла ориентацию
- В России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс»
- Начальник Академии ФСБ стал главой Антитеррористического центра СНГ
- Житель Англии посетил за сутки 51 паб и установил мировой рекорд
- Телеграм: Дети-убийцы и печеньки Госдепа
- 78-летний лидер Pink Floyd взял в жены 43-летнюю водительницу
- Песков: Путин не планирует встречаться с талибами, которые прибудут в Москву
- Дети от смешанных браков автоматически получат гражданство РФ
- Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru