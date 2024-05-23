Вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью
Вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдет в день его рождения - 19 июля в Театре Сатиры. Об этом заявил художественный руководитель театра Сергей Газаров, сообщает «Российская газета».
В этот день Александру Ширвиндту исполнилось бы 90 лет.
«Мы давно планировали эту дату как празднование 90-летия, но теперь, когда его не стало, мы просто соберем в театре всех, кто его знал и любил», - рассказал Газаров.
По его словам, в этот вечер на сцену выйдут друзья, коллеги и ученики Ширвиндта. Газаров также подчеркнул, что вечер, посвященный легендарному худруку Театра сатиры, будет повторен осенью по просьбе семьи Ширвиндта, так как не все друзья актера смогут собраться летом из-за сезона отпусков.
Ранее урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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