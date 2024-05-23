Вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью

В этот день Александру Ширвиндту исполнилось бы 90 лет.

«Мы давно планировали эту дату как празднование 90-летия, но теперь, когда его не стало, мы просто соберем в театре всех, кто его знал и любил», - рассказал Газаров.

По его словам, в этот вечер на сцену выйдут друзья, коллеги и ученики Ширвиндта. Газаров также подчеркнул, что вечер, посвященный легендарному худруку Театра сатиры, будет повторен осенью по просьбе семьи Ширвиндта, так как не все друзья актера смогут собраться летом из-за сезона отпусков.

Ранее урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

