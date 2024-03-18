В Москве простились с Александром Ширвиндтом

В московском Театре Сатиры завершилась церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра, актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом, который умер 15 марта в возрасте 89 лет.

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Траурную церемонию посетили известные артисты, режиссёры, культурные деятели и телеведущие, друзья и коллеги Ширвиндта. Это Иван Ургант, Константин Эрнст, Игорь Костолевский, Максим Аверин, Леонид Ярмольник, Марк Варшавер, Сергей Газаров, Геннадий Хазанов, Филипп Киркоров и многие другие.

Кроме того, проститься с любимым актёром пришли сотни поклонников его таланта. Гроб с телом Ширвиндта вынесли из театра под аплодисменты присутствующих.

Ранее адвокат Юрий Шель заявил, что наследство Ширвиндта получат его супруга Наталья и единственный сын Михаил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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