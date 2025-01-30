Вдова Караченцова отправилась на отдых в ОАЭ после скандала с «Ленкомом»

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, улетела на отдых в Дубай, где часто проводила время со своим покойным мужем, после скандала с театром «Ленком». Об этом она заявила в интервью изданию «Аргументы и факты».

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Актриса добавила, что подала заявление об уходе из «Ленкома» после смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой. «Мне стало одиноко, а с кем играть? Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Евгения Леонова, ни Леонида Сергеевича Броневого — нет великих!» — призналась Поргина.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева уволилась из театра «Ленком». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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