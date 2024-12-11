Василий Ливанов перенес срочную операцию актеру по удалению сгустка крови

Знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса в советском телевизионном сериале Василий Ливанов на днях перенес экстренную операцию по удалению сгустка крови на руке. Об этом рассказала его невестка Екатерина Ливанова в разговоре с NEWS.ru.

СМИ: Актер Василий Ливанов вновь госпитализирован из-за кровотечения в желудке

По её словам, сейчас жизни актера ничего не угрожает.

«Сейчас он в порядке», — сообщила родственница артиста.

СМИ сообщали, что врачам удалось оперативно провести хирургическое вмешательство и удалить кровяной сгусток из артерии.

Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:БолезньВрачиОперацияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры