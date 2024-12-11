Василий Ливанов перенес срочную операцию актеру по удалению сгустка крови
Знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса в советском телевизионном сериале Василий Ливанов на днях перенес экстренную операцию по удалению сгустка крови на руке. Об этом рассказала его невестка Екатерина Ливанова в разговоре с NEWS.ru.
По её словам, сейчас жизни актера ничего не угрожает.
«Сейчас он в порядке», — сообщила родственница артиста.
СМИ сообщали, что врачам удалось оперативно провести хирургическое вмешательство и удалить кровяной сгусток из артерии.
Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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