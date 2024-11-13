СМИ: Актер Василий Ливанов вновь госпитализирован из-за кровотечения в желудке

«НСН-Кривая линия» Водяную «блокаду» в Твери прервали после обращений соцпроекта В подмосковном Марфино решили вопрос с грузовиками нелегальных торговцев стройматериалами Жители Воткинска в Удмуртии жалуются на разваливающийся Березовский мост Отправить жалобу в «Кривую линию» можно на сайте NSN.FM