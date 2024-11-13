СМИ: Актер Василий Ливанов вновь госпитализирован из-за кровотечения в желудке
13 ноября 202416:47
Исполнитель роли Шерлока Холмса в знаменитом советском сериале, Народный артист РСФСР Василий Ливанов вновь экстренно госпитализирован, сообщил Telegram-канал «112».
По его данным, сейчас он помещён в реанимацию.
Поводом для госпитализации актера стало открывшееся кровотечение в желудочно-кишечном тракте.
Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru