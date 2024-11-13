СМИ: Актер Василий Ливанов вновь госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Исполнитель роли Шерлока Холмса в знаменитом советском сериале, Народный артист РСФСР Василий Ливанов вновь экстренно госпитализирован, сообщил Telegram-канал «112».

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По его данным, сейчас он помещён в реанимацию.

Поводом для госпитализации актера стало открывшееся кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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