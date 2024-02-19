СМИ: Директора театра «Ленком» Варшавера госпитализировали
19 февраля 202409:52
Директора театра «Ленком» Марка Варшавера госпитализировали для обследования, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам источника агентства, Варшавер чувствует себя нормально. Врачи планируют его выписать в ближайшее время.
Заслуженному деятелю искусств России Марку Варшаверу 76 лет. Пост директор театра «Ленком» он занял в 1987 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2019 года — директор с расширенными полномочиями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru