СМИ: Директора театра «Ленком» Варшавера госпитализировали

Директора театра «Ленком» Марка Варшавера госпитализировали для обследования, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о воспалении легких

По словам источника агентства, Варшавер чувствует себя нормально. Врачи планируют его выписать в ближайшее время.

Заслуженному деятелю искусств России Марку Варшаверу 76 лет. Пост директор театра «Ленком» он занял в 1987 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2019 года — директор с расширенными полномочиями.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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