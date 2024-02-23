Variety: Том Круз намерен получить роль в новом фильме Квентина Тарантино
Американский актер Том Круз хочет сняться в новом фильме режиссера Квентина Тарантино «Кинокритик», пишет издание Variety со ссылкой на источники в компании Warner Bros. Discovery.
По информации портала, «Кинокритик» будет последним фильмом Тарантино, поэтому Круз хочет наконец-то поработать с режиссером. На какую именно роль рассчитывает звезда серии «Миссия невыполнима» неизвестно.
Сюжет картины рассказывает о кинокритике, который пишет рецензии на фильмы для взрослых. Сообщалось, что режиссер рассматривает Бреда Питта на главную роль.
В начале января стало известно, что Круз заключил соглашение с киностудией Warner Bros. о производстве новых фильмов. Актер займется продюсированием и исполнит главные роли в картинах по популярным франшизам, передает «Радиоточка НСН».
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