Variety: на стримингах появились три неизданные песни Леди Гаги
На потоковых сервисах Apple Music и Spotify появились минимум три неизданных трека американской певицы Леди Гаги, сообщил портал Variety.
Композиции разместили под настоящим именем исполнительницы - Стефани Джерманотта. Одна из песен - Retro Physical - записана в 2007 году. Звучание напоминает первый альбом Леди Гаги The Fame.
Еще два трека значатся как ранние версии композиций Perfect Illusion и Fashion.
В апреле 2023 года президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. Исполнительница является обладательницей 13 премий «Грэмми», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru