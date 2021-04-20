«Ванда/Вижн» претендует на пять наград MTV Movie&TV Awards
20 апреля 202115:48
Стали известны номинанты на премию MTV Movie&TV Awards. Лидером по числу номинаций стал сериал «Ванда/Вижн», который претендует на пять наград. По четыре упоминания у «Эмили в Париже» и «Пацанов», по три – у «Бриджертона», «Бората 2» и «Мандалорца».
Впервые за премию MTV Movie&TV Awards поборются и реалити-шоу, телепрограммы, а также контент социальных сетей.
Церемония вручения MTV Movie&TV Awards премии будет транслироваться в прямом эфире 16 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru