«Ванда/Вижн» претендует на пять наград MTV Movie&TV Awards

Стали известны номинанты на премию MTV Movie&TV Awards. Лидером по числу номинаций стал сериал «Ванда/Вижн», который претендует на пять наград. По четыре упоминания у «Эмили в Париже» и «Пацанов», по три – у «Бриджертона», «Бората 2» и «Мандалорца».

Впервые за премию MTV Movie&TV Awards поборются и реалити-шоу, телепрограммы, а также контент социальных сетей.

Церемония вручения MTV Movie&TV Awards премии будет транслироваться в прямом эфире 16 мая.



