«Ванда/Вижн» - лучшее тв-шоу по версии MTV
Накануне состоялась церемония вручения MTV Movie & TV Awards. Абсолютным лидером по количеству статуэток стал сериал «Ванда/Вижн», который получил четыре награды, включая «лучшее телешоу» и актерские работы.
За лучшую роль в кино статуэтку получил Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).
Специальный приз «комедийный гений» получил Саша Барон Коэн.
Еще один специальный приз «награда поколения» был вручен Скарлетт Йоханссон, которая также находилась у себя дома. Ее благодарственную речь прервал муж Колин Джост, обливший актрису зелёной слизью, вероятно, перепутав MTV Awards c Kids’ Choice Awards.
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