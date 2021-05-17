«Ванда/Вижн» - лучшее тв-шоу по версии MTV

Накануне состоялась церемония вручения MTV Movie & TV Awards. Абсолютным лидером по количеству статуэток стал сериал «Ванда/Вижн», который получил четыре награды, включая «лучшее телешоу» и актерские работы.

За лучшую роль в кино статуэтку получил Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

Специальный приз «комедийный гений» получил Саша Барон Коэн.

Еще один специальный приз «награда поколения» был вручен Скарлетт Йоханссон, которая также находилась у себя дома. Ее благодарственную речь прервал муж Колин Джост, обливший актрису зелёной слизью, вероятно, перепутав MTV Awards c Kids’ Choice Awards.



