Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что музыкант был награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Отметим, что 2 мая Гергиев отмечает своё 70-летие.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора из Брянской области, спасшего двух других детей во время атаки украинских диверсантов, сообщает RT.

