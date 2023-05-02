Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что музыкант был награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Отметим, что 2 мая Гергиев отмечает своё 70-летие.
Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора из Брянской области, спасшего двух других детей во время атаки украинских диверсантов, сообщает RT.
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