Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище

Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище на севере Москвы. Церемония состоится во вторник, 23 ноября.

«Играть, чтобы это сделать любимым». Коллеги – о смерти артиста Валерия Гаркалина

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИТИС.

«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», — заявили в институте.

Накануне стало известно, что 23 ноября в Учебном центре ГИТИСа в 11:00 состоится гражданская панихида.

О смерти 67-летнего актера стало известно 20 ноября.

По мнению министра культуры России Ольги Любимовой, Валерий Гаркалин создал художественные образы, ставшие воплощением целой эпохи.

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ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
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