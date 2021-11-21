Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище
Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище на севере Москвы. Церемония состоится во вторник, 23 ноября.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИТИС.
«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», — заявили в институте.
Накануне стало известно, что 23 ноября в Учебном центре ГИТИСа в 11:00 состоится гражданская панихида.
О смерти 67-летнего актера стало известно 20 ноября.
По мнению министра культуры России Ольги Любимовой, Валерий Гаркалин создал художественные образы, ставшие воплощением целой эпохи.
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