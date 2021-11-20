Играть, чтобы это сделать любимым. Коллеги – о смерти артиста Валерия Гаркалина
Коллеги по актерскому цеху поделились воспоминаниями о Валерии Гаркалине, умершем в возрасте 67 лет.
Родные, коллеги и публика смогут проститься с народным артистом России Валерием Гаркалиным 23 ноября. Траурная церемония состоится в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Григория Заславского.
В своем интервью агентству он также отметил увлечение актера педагогической деятельностью. В ГИТИСе Гаркалин преподавал с 2002 года. Он был профессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской.
«Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым», — говорит Заславский.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» актер Борис Смолкин поделился впечатлениями от своей последней встречи с Валерием Гаркалиным в августе. По его словам, коллега хорошо себя чувствовал.
«Последний раз выступали с ним на дне рождении Зощенко в Сестрорецке. Это ужасно. Все слова соболезнования и сочувствия дочке и друзьям», — сказал актер в разговоре с «Известиями».
Актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина в беседе с RT.
«Мы с Валерой ни разу не работали, но друг о друге, естественно, знали и встречались. Я ошарашен этой новостью. Очень жаль. Такие актёры крайне редки, с его многообразием палитры талантов и любви к жизни. Я даже не знаю, что ещё сказать, просто нет слов», — сказал актер.
Актриса Алена Яковлева рассказала «360», что много работала с Валерием Гаркалиным в постановках «Мастер и Маргарита» и «Укрощение строптивой», когда он работал в Театре сатиры, в антрепризном спектакле «Кадриль». Актриса назвала коллегу «невероятным самородком».
«Зритель его обожал, партнеры его очень любили, всегда это было наслаждение, всегда праздник. С ним было как-то очень творчески. Он очень умный и начитанный», — рассказала актриса.
По мнению Алены Яковлевой, среди людей ее поколения осталось мало профессионалов уровня Гаркалина.
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