Играть, чтобы это сделать любимым. Коллеги – о смерти артиста Валерия Гаркалина

Коллеги по актерскому цеху поделились воспоминаниями о Валерии Гаркалине, умершем в возрасте 67 лет.

Родные, коллеги и публика смогут проститься с народным артистом России Валерием Гаркалиным 23 ноября. Траурная церемония состоится в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Григория Заславского.

Скончался актер Валерий Гаркалин

В своем интервью агентству он также отметил увлечение актера педагогической деятельностью. В ГИТИСе Гаркалин преподавал с 2002 года. Он был профессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской.

«Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым», — говорит Заславский.

Названа причина смерти Гаркалина

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» актер Борис Смолкин поделился впечатлениями от своей последней встречи с Валерием Гаркалиным в августе. По его словам, коллега хорошо себя чувствовал.

«Последний раз выступали с ним на дне рождении Зощенко в Сестрорецке. Это ужасно. Все слова соболезнования и сочувствия дочке и друзьям», — сказал актер в разговоре с «Известиями».

Актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина в беседе с RT.

СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину могут ампутировать руку

«Мы с Валерой ни разу не работали, но друг о друге, естественно, знали и встречались. Я ошарашен этой новостью. Очень жаль. Такие актёры крайне редки, с его многообразием палитры талантов и любви к жизни. Я даже не знаю, что ещё сказать, просто нет слов», — сказал актер.

Актриса Алена Яковлева рассказала «360», что много работала с Валерием Гаркалиным в постановках «Мастер и Маргарита» и «Укрощение строптивой», когда он работал в Театре сатиры, в антрепризном спектакле «Кадриль». Актриса назвала коллегу «невероятным самородком».

«Зритель его обожал, партнеры его очень любили, всегда это было наслаждение, всегда праздник. С ним было как-то очень творчески. Он очень умный и начитанный», — рассказала актриса.

По мнению Алены Яковлевой, среди людей ее поколения осталось мало профессионалов уровня Гаркалина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
ТЕГИ:АктерыСмертьАктер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры