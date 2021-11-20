Играть, чтобы это сделать любимым. Коллеги – о смерти артиста Валерия Гаркалина

«Мы с Валерой ни разу не работали, но друг о друге, естественно, знали и встречались. Я ошарашен этой новостью. Очень жаль. Такие актёры крайне редки, с его многообразием палитры талантов и любви к жизни. Я даже не знаю, что ещё сказать, просто нет слов», — сказал актер.

Актриса Алена Яковлева рассказала «360», что много работала с Валерием Гаркалиным в постановках «Мастер и Маргарита» и «Укрощение строптивой», когда он работал в Театре сатиры, в антрепризном спектакле «Кадриль». Актриса назвала коллегу «невероятным самородком».

«Зритель его обожал, партнеры его очень любили, всегда это было наслаждение, всегда праздник. С ним было как-то очень творчески. Он очень умный и начитанный», — рассказала актриса.

По мнению Алены Яковлевой, среди людей ее поколения осталось мало профессионалов уровня Гаркалина.

