Валерий Кипелов признался, что стал прадедушкой

Легендарный российский рок-музыкант Валерий Кипелов стал прадедушкой. Бессменный лидер группы своего имени рассказал об этом на одном из недавних концертов тура «Весы судьбы». Программа посвящена 66-летию музыканта.

Как уточнил вокалист, правнук появился на свет 14 октября. У Валерия Кипелова двое детей – дочь Жанна (родилась 2 августа 1980) и сын Александр (родился 16 марта 1989), а также две внучки – по одной от каждого из детей.