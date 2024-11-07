Валерий Кипелов признался, что стал прадедушкой
Легендарный российский рок-музыкант Валерий Кипелов стал прадедушкой. Бессменный лидер группы своего имени рассказал об этом на одном из недавних концертов тура «Весы судьбы». Программа посвящена 66-летию музыканта.
Как уточнил вокалист, правнук появился на свет 14 октября. У Валерия Кипелова двое детей – дочь Жанна (родилась 2 августа 1980) и сын Александр (родился 16 марта 1989), а также две внучки – по одной от каждого из детей.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», группе «Кипелов» 11 октября исполнилось 22 года. По случаю этого события рок-коллектив опубликовал концертный фильм. Его сняли летом в ходе выступления в Москве.
Ближайший концерт в ходе тура в четь 66-летия Кипелова состоится 9 ноября в Минске. В Санкт-Петербурге концерт пройдет 7 декабря, а 14 числа - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru