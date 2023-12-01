Валерий Гергиев стал генеральным директором Большого театра

Советский и российский дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра.

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Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, Гергиев назначен на пост сроком на пять лет.

Уточняется, что заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин был освобождён от должности генерального директора Большого театра по собственному желанию.

Слухи о смене гендиректора Большого театра появились в конце ноября. Владимир Урин сначала отказался комментировать эту информацию, а 30 ноября заявил, что отработал на своём посту последний день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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