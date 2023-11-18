Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию.
Помимо Гергиева награды удостоился руководитель балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато. А вице-премьер Татьяна Голикова вручила им уменьшенную копию знаменитой Колыванской вазы — символа Эрмитажа.
Новую награду ежегодно будут вручать двум знаковым деятелям культуры — российскому и зарубежному.
Накануне балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Радиоточке НСН», что с написавшим заявление об увольнении директором Большого театра Владимиром Уриным и возглавляющим Мариинский театр дирижером Валерием Гергиевым ее связывают самые теплые воспоминания, и пожелала Гергиеву удачи в руководстве Большим театром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru