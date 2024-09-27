Валерий Гергиев открыл Культурный центр во Владикавказе

Художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев открыл в исторической части Владикавказа новый Культурный центр.

Мариинка и Большой во главе с Гергиевым дадут концерты на родине Мусоргского

В комплекс вошли концертный зал на 498 мест, а также музейно-выставочные пространства. Общая площадь центра — более 2 тысяч квадратных метров. Площадка была создана за счет средств благотворительного «Фонда Валерия Гергиева».

«Во Владикавказе появился еще один очаг культуры. Мне хочется верить, что первыми, кто выиграет от этого, станут дети», — рассказал маэстро журналистам.

По словам Гергиева, в новом комплексе планируют проводить «огромное количество» детских акций.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Северная ОсетияВалерий Гергиев

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