Вайнштейн хочет откупиться от пострадавших актрис 44 миллионами долларов

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн готов заплатить обвиняющим его в домогательствах женщинам 44 млн долларов. Сейчас по урегулированию конфликта достигнуты предварительные соглашения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соглашения должен одобрить офис генерального прокурора штата Нью-Йорк и только в этом случае прокуратура отзовет иск. После этого пострадавшие женщины, а также кредиторы, ставшие жертвами банкротства Weinstein Co, смогут поделить между собой предложенные Вайнштейном 44 млн долларов, сообщает РЕН ТВ.

В домогательствах известного американского продюсера обвинил целый ряд актрис, в числе которых Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, напоминает RT.

Ранее лидер движения «За права женщин России», адвокат Людмила Айвар в эфире НСН высказалась в поддержку инициативы депутата ГД Оксаны Пушкиной по внесению поправок в законодательство о сексуальных домогательствах.



