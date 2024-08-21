Вахтанговский театр отправился на гастроли в Китай
Спектакль «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса государственного академического театра имени Евгения Вахтангова покажут в трех городах Китая, сообщает «Культуромания».
Показы начнутся 22 августа в Шанхае, затем труппа переедет в Гуанчжоу, а завершатся гастроли в Пекине. Всего постановку покажут китайским зрителям 12 раз.
«Вахтанговский театр в шестой раз приедет на гастроли в Поднебесную, где представит свой знаковый спектакль «Война и мир»», - заявили в пресс-службе театра.
Ранее Театр Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru