Вадим Верник представил книгу о своих беседах с Ростроповичем и Вишневской

Заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник представил в Доме-музее К.С. Станиславского свою новую книгу «Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор», сообщает сайт Музея МХАТ.

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В ней собраны воспоминания современников, коллег и учеников Ростроповича и Вишневской, а также впечатления самого Вадима Верника от встречи с ними во Франции во время съемок фильма, состоявшего из его бесед с виолончелистом и певицей.

«Могу сразу сказать, что мои наблюдения, связанные с Вишневской и Ростроповичем, несколько отличаются от привычных представлений об этой паре. Ведь я увидел их в том числе в ситуациях, скрытых от посторонних глаз», - отметил автор.

Ранее Вадим Верник рассказал, почему на «Премию Художественного театра» номинированы только москвичи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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