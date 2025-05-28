Вадим Верник представил книгу о своих беседах с Ростроповичем и Вишневской

В ней собраны воспоминания современников, коллег и учеников Ростроповича и Вишневской, а также впечатления самого Вадима Верника от встречи с ними во Франции во время съемок фильма, состоявшего из его бесед с виолончелистом и певицей.

«Могу сразу сказать, что мои наблюдения, связанные с Вишневской и Ростроповичем, несколько отличаются от привычных представлений об этой паре. Ведь я увидел их в том числе в ситуациях, скрытых от посторонних глаз», - отметил автор.

Ранее Вадим Верник рассказал, почему на «Премию Художественного театра» номинированы только москвичи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

