В «Зарядье» пройдет концерт для участников СВО
4 сентября 202416:42
В «Зарядье» в пятницу, 6 сентября, состоится концерт для участников СВО в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает газета «Культура».
Для бойцов спецоперации споют Юлия Чичерена, рэпер ST, Олег Газманов, а также солисты Луганской филармонии, участвовавшие в освобождении Мариуполя и военно-музыкального ансамбля «Новороссия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru