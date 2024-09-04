В «Зарядье» пройдет концерт для участников СВО

В «Зарядье» в пятницу, 6 сентября, состоится концерт для участников СВО в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает газета «Культура».

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Для бойцов спецоперации споют Юлия Чичерена, рэпер ST, Олег Газманов, а также солисты Луганской филармонии, участвовавшие в освобождении Мариуполя и военно-музыкального ансамбля «Новороссия».

Ранее в Москве отказались от фейерверков на День города, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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