В Зарядье представят постановку Вагнера «Летучий голландец»

Режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский расскажет свою трактовку известной оперы. По его задумке самолёт с главными персонажами из-за плохой погоды приземляется в аэропорту заброшенной рыбацкой деревни, где они встречают молодого офицера. Сюжет и образы главных героев оперы характерны для «драм рока» позднего немецкого романтизма.

Генеральный директор концертного зала Иван Рудин отметил, что в проекте примут участие молодые солисты, отобранные в рамках творческого вызова #OperaCall. Показ данной постановки станет отличной возможностью для зала Зарядье продемонстрировать технологические возможности площадки, считает директор.

Опера поставлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы.

