В Зарядье представят постановку Вагнера «Летучий голландец»
Ко дню рождения композитора Рихарда Вагнера 22 мая и 23 мая в Зале Зарядье представят премьеру постановки оперы «Летучий голландец». Постановку покажут в рамках проекта #OperaCall, который помогает молодым режиссерам и певцам реализоваться.
Режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский расскажет свою трактовку известной оперы. По его задумке самолёт с главными персонажами из-за плохой погоды приземляется в аэропорту заброшенной рыбацкой деревни, где они встречают молодого офицера. Сюжет и образы главных героев оперы характерны для «драм рока» позднего немецкого романтизма.
Генеральный директор концертного зала Иван Рудин отметил, что в проекте примут участие молодые солисты, отобранные в рамках творческого вызова #OperaCall. Показ данной постановки станет отличной возможностью для зала Зарядье продемонстрировать технологические возможности площадки, считает директор.
Опера поставлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лейкемия диагностирована у супруги президента Сирии
- Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
- Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры
- Более 103 тысяч россиян с начала года обратились к врачам с укусами клещей
- При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие
- Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии
- СМИ: У бывшего помощника экс-депутата Рашкина проводят обыски
- Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
- СМИ: Лишенные гражданства России смогут оставаться в стране до 90 дней
- Строителя-камерунца выдворили из России после экстремистских высказываний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru