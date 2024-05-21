В Зарядье представят постановку Вагнера «Летучий голландец»

Ко дню рождения композитора Рихарда Вагнера 22 мая и 23 мая в Зале Зарядье представят премьеру постановки оперы «Летучий голландец». Постановку покажут в рамках проекта #OperaCall, который помогает молодым режиссерам и певцам реализоваться.

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Режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский расскажет свою трактовку известной оперы. По его задумке самолёт с главными персонажами из-за плохой погоды приземляется в аэропорту заброшенной рыбацкой деревни, где они встречают молодого офицера. Сюжет и образы главных героев оперы характерны для «драм рока» позднего немецкого романтизма.

Генеральный директор концертного зала Иван Рудин отметил, что в проекте примут участие молодые солисты, отобранные в рамках творческого вызова #OperaCall. Показ данной постановки станет отличной возможностью для зала Зарядье продемонстрировать технологические возможности площадки, считает директор.

Опера поставлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы.

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ФОТО: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
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