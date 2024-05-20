Лауреатов юбилейной премии «Золотая маска» объявят 24 июня
Имена победителей театральной премии «Золотая маска» последнего сезона будут оглашены 24 июня. Церемония награждения пройдёт на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, проинформировал Союз театральных деятелей России.
Среди претендентов на юбилейную, 30 награду национальной премии значатся 40 театров в самостоятельных конкурсах, а также 184 театральных деятеля в личных номинациях. В конкурсе могут участвовать постановки, вышедшие на сценах с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года.
Из 1166 спектаклей, заявленных изначально, в ходе отбора 115 были включены в лонг-лист, и отмечены дипломами. В итоговый список вошли 50 постановок. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», церемонию награждения предварят выступления уличных театров на Арбате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru