В Ярославле решили отменить спектакль с участием актёров Серебрякова и Раппопорт

Официальное сообщение опубликовано на сайте учреждения.

«Уважаемые зрители! Спектакль отменён», — сообщили зрителям.

Организаторы пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

Отменить спектакль решили после обращений местных активистов, отмечает 76.ru.

В марте 2021 года Серебряков вернулся из Канады в Россию. По словам актера, за границу он уезжал для обучения детей. Перед отъездом за границу он делал резкие заявления о России, признал, что был не прав. Сейчас Серебряков занимается гуманитарными проектами в Донбассе, отмечает «Радиоточка НСН» со слов заслуженного артиста России Алексея Огурцова.

Актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ксения Раппопорт в октябре 2021 года подписала письмо на имя главы государства с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на благотворительные организации, и напоминает «Радиоточка НСН»

