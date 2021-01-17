В Японии сфотографировали «квадратного», как герои игры Among Us, пса
В японском сегменте Twitter появилось фото «квадратной» собаки, которая по своей форме напоминает угловатых космонавтов из игры Among Us, популярного аналога «Мафии». Ее разработчики согласились со взглядом фотографа, сообщает Meduza.
Автор из музыкальной токийской группы Miwaku Halation сфотографировал собаку таким образом, что пес кажется квадратным и стоящим только на двух лапах. Создателям Among Us настолько понравилась фотошутка, что они в официальном аккаунте игры публикуют посты с видео и мемами собаки.
Напомним, по правилам Among Us, нужно определить лгунов из числа друзей и вывести их на чистую воду.
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