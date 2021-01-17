В Японии сфотографировали «квадратного», как герои игры Among Us, пса

Автор из музыкальной токийской группы Miwaku Halation сфотографировал собаку таким образом, что пес кажется квадратным и стоящим только на двух лапах. Создателям Among Us настолько понравилась фотошутка, что они в официальном аккаунте игры публикуют посты с видео и мемами собаки.

Напомним, по правилам Among Us, нужно определить лгунов из числа друзей и вывести их на чистую воду.

