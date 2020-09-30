Умерла кошка из мема «кричащий плачущий кот»
В США умерла кошка по кличке Инки, которая стала известна благодаря мему. О смерти питомца рассказала хозяйка кошки Киана МакМиллан в Twitter.
Животное пришлось усыпить из-за осложнений от рака.
«Она была спокойна и расслаблена. Я и моя мама — два самых любимых человека Инки — были рядом, когда она умерла», — написала женщина.
Она добавила, что чувствует облегчение, так как питомец перестал страдать, голодать и чувствовать слабость. Тем не менее МакМиллан призналась, что чувствует себя опустошенной.
Фото кричащей кошки появилось на Tumblr в 2015 году. там же вскоре опубликовали уже измененную «плачущую» версию. Эта картинка стала одним из мемов серии «плачущие коты».
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