Умерла кошка из мема «кричащий плачущий кот»

В США умерла кошка по кличке Инки, которая стала известна благодаря мему. О смерти питомца рассказала хозяйка кошки Киана МакМиллан в Twitter.

Животное пришлось усыпить из-за осложнений от рака.

«Она была спокойна и расслаблена. Я и моя мама — два самых любимых человека Инки — были рядом, когда она умерла», — написала женщина.

Она добавила, что чувствует облегчение, так как питомец перестал страдать, голодать и чувствовать слабость. Тем не менее МакМиллан призналась, что чувствует себя опустошенной.

Фото кричащей кошки появилось на Tumblr в 2015 году. там же вскоре опубликовали уже измененную «плачущую» версию. Эта картинка стала одним из мемов серии «плачущие коты».

