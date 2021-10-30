В Японии открывается 34-й Токийский международный кинофестиваль
В Японии открывается 34-й по счету Токийский международный кинофестиваль. Смотр откроет картина «Мужские слезы» Клинта Иствуда, где он исполняет главную роль. Всего на фестивале будет девять секций, однако российские фильмы в этот раз в программе не представлены. В прошлом году на Токийском кинофестивале в секции «Мировой фокус» была показана картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет ТАСС.
В отличие от прошлого года, когда от главной номинации было решено отказаться, в том числе, из-за пандемии, в этом году конкурсную программу возобновили. В её рамках представят 15 картин. Среди претендентов на главный приз – лента азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Журавлиный фонарик». Кроме того, в основную программу вошли картины режиссеров из Китая, Южной Кореи, Японии, Албании и Ирана. Закроется кинофестиваль 8 ноября показом мюзикла «Дорогой Эван Хансен», снятого американским режиссером и писателем Стивеном Чбоски.
Между тем, ранее стало известно, что фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России. Картина рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а дети хотят свободы.
Она имеет большие шансы выиграть премию «Оскар» или, как минимум, оказаться среди номинатов, так как в ее активе уже самый большой приз среди российских лент в этом году — это награда «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, сообщают «Известия» со ссылкой на своего обозревателя, кандидата филосовских наук, Сергея Сычева.
Помимо этого, по словам Сычева, для успеха важен американский прокатчик. В случае с отечественной картиной, фильм «прокатывала» Sony, что фактически было идеально для ленты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Российские банки увеличат ставки по ипотеке
- Умер знаменитый советский диктор Игорь Кириллов
- Глава Росздравнадзора с замами выехали на помощь в регионы
- В КС готовы рассмотреть жалобы на законодательство об иноагентах
- Европарламент подал в суд на Еврокомиссию
- Шесть человек погибли при пожаре на Чукотке
- Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет
- Россиян предупредили о резкой активизации мошенников в нерабочие дни
- ФСБ изъяла у жительницы Якутии почти 7 кг рассыпного золота
- Американские ученые нашли причину облысения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru