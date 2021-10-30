В Японии открывается 34-й Токийский международный кинофестиваль

В Японии открывается 34-й по счету Токийский международный кинофестиваль. Смотр откроет картина «Мужские слезы» Клинта Иствуда, где он исполняет главную роль. Всего на фестивале будет девять секций, однако российские фильмы в этот раз в программе не представлены. В прошлом году на Токийском кинофестивале в секции «Мировой фокус» была показана картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет ТАСС.

В отличие от прошлого года, когда от главной номинации было решено отказаться, в том числе, из-за пандемии, в этом году конкурсную программу возобновили. В её рамках представят 15 картин. Среди претендентов на главный приз – лента азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Журавлиный фонарик». Кроме того, в основную программу вошли картины режиссеров из Китая, Южной Кореи, Японии, Албании и Ирана. Закроется кинофестиваль 8 ноября показом мюзикла «Дорогой Эван Хансен», снятого американским режиссером и писателем Стивеном Чбоски.