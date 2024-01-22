В Якутии в 2024 году на поддержку кинопроизводства направят 20 млн рублей

Общий объем субсидий, которые направят на поддержку и укрепление кинопроизводства в Якутии, составит в 2024 году 20 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного специалиста отдела профессионального искусства и духовного развития регионального Минкультуры Наталью Сергееву.

«Самый сложный фильм!»: Алексей Герман-младший о премьере «Воздуха» и отзывах

Отмечается, что конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из бюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства, проходит в регионе каждый год с 2020 года. Так, с 2020 года по 2023 год были поддержаны 29 проектов на общую сумму 95 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году кассовые сборы снятых в Якутии фильмов составили 100 миллионов рублей. Отмечалось, что в прошлом году на экраны вышло 10 картин. Всего якутские фильмы посмотрели более 300 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ФильмЯкутия

Горячие новости

Все новости

партнеры