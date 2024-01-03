Кассовые сборы якутского кино достигли 100 миллионов рублей

Власти региона отметили, что в прошлом году на экраны вышло 10 картин. Всего якутские фильмы посмотрели более 300 тысяч человек.

Лидером проката стал фильм «Айта». Картина режиссера Степана Бурнашева собрала 26 миллионов рублей.

Ранее якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил гран-при кинофестиваля «Северный характер». Лента вышла в прокат в январе 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

