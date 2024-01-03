Кассовые сборы якутского кино достигли 100 миллионов рублей
3 января 202415:15
В 2023 году кассовые сборы снятых в Якутии фильмов составили 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.
Власти региона отметили, что в прошлом году на экраны вышло 10 картин. Всего якутские фильмы посмотрели более 300 тысяч человек.
Лидером проката стал фильм «Айта». Картина режиссера Степана Бурнашева собрала 26 миллионов рублей.
Ранее якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил гран-при кинофестиваля «Северный характер». Лента вышла в прокат в январе 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аршавин назвал Головина лучшим российским футболистом в 2023 году
- Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев
- СК возбудил уголовное дело против главы казахской общины в Москве
- При взрыве в иранском Кермане погибли не менее 50 человек
- Три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ
- Кассовые сборы якутского кино достигли 100 миллионов рублей
- Оператор TVCOM прекратил показ российских каналов в Казахстане
- Минобороны: ПВО за сутки перехватила восемь ракет «Точка-У»
- Под Псковом приостановили дискотеки после инцидента с песней Сердючки
- Глава МИД Польши призвал дать Украине дальнобойные ракеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru