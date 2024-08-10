В Выборге начался фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Фестиваль пройдет 9-15 августа и состоится уже в 32-й раз. В пятницу киносмотр был торжественно открыт, перед гостями выступили его президент Сергей Урсуляк, программный директор Андрей Апостолов, а также члены жюри. В этом году в число экспертов вошли режиссер Владимир Котт, продюсеры Екатерина Филиппова и Мария Ушакова, актрисы Дарья Коныжева и Марина Александрова, сценарист Илья Тилькин.

«В наиболее объемный смотр мультипликации вошли 30 работ. Оценивать их будут режиссер Светлана Филиппова, киновед Нина Спутницкая и композитор Марина Ланда... В неигровом конкурсе покажут 12 картин. Лучшую выберут режиссеры Алексей Федорченко и Илья Желтяков, а также продюсер Кирилл Ашумов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в конкурсе игрового кино представят десять фильмов. Победителей каждой секции объявят по итогам открытого заседания жюри в конце смотра.

