В Выборге начался фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Кинофестиваль «Окно в Европу» стартовал в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.
Фестиваль пройдет 9-15 августа и состоится уже в 32-й раз. В пятницу киносмотр был торжественно открыт, перед гостями выступили его президент Сергей Урсуляк, программный директор Андрей Апостолов, а также члены жюри. В этом году в число экспертов вошли режиссер Владимир Котт, продюсеры Екатерина Филиппова и Мария Ушакова, актрисы Дарья Коныжева и Марина Александрова, сценарист Илья Тилькин.
«В наиболее объемный смотр мультипликации вошли 30 работ. Оценивать их будут режиссер Светлана Филиппова, киновед Нина Спутницкая и композитор Марина Ланда... В неигровом конкурсе покажут 12 картин. Лучшую выберут режиссеры Алексей Федорченко и Илья Желтяков, а также продюсер Кирилл Ашумов», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в конкурсе игрового кино представят десять фильмов. Победителей каждой секции объявят по итогам открытого заседания жюри в конце смотра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: В Курской области российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ
- Умерла экс-глава YouTube Сьюзан Воджитски
- РКК открыл горячую линию по розыску людей в Курской области
- В Выборге начался фестиваль российского кино «Окно в Европу»
- В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8
- Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба вышла замуж
- В ДТП с грузовиками в Нижегородской области 18 человек пострадали, один погиб
- В «Лаборатории Касперского» рассказали о мошенничестве с чатами с фейковыми руководителями
- Суд в Москве арестовал квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны
- У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru