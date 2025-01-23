«Без романа с бокс-офисом»: Дибров признался, что не смог бы стать успешным продюсером

«Я в восторге от творчества Модильяни. Мы с супругой редко ходим на премьеры, потому что они редко нас устраивают – размерчик не наш. Однако, когда кто-нибудь задумает снять что-то о Модильяни, мы тут как тут. У меня, боюсь, не получилось бы стать продюсером фильма, потому что все, что мне нравится, больше не нравится никому, а то, что нравится всем остальным, у меня вызывает отрыжку. Поэтому у меня с бокс-офисом не выйдет романа», - заявил он.

Как добавил телеведущий, он также не часто смотрит новые сериалы, поскольку они обычно разочаровывают его. Однако на прошедших новогодних праздниках он вместе с семьей открыл для себя экранизацию знакового романа Габриэля Гарсиа Маркеса от Netflix.

«Ко мне подошел сын 14-летний и сказал: «Почему бы нам не посмотреть "Сто лет одиночество" по Маркесу. Я и не знал, что такой сериал вышел, потому что терпеть не могу сериалы. Последнее, что я смотрел, был сериал про Штирлица. В эти длинные выходные мы сидели с детьми и смотрели сериал по Маркесу, это такой кайф! Такие у нас были праздники», - рассказал Дибров.

В российский прокат картины «Моди: Три дня на крыльях безумия» стартует 30 января. Сопродюсером фильма является кинопрокатная компания RWV Film. Картина расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году Париже. Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо. Компанию актеру на экране составили Аль Пачино и Стивен Грэм, передает «Радиоточка НСН».

