«Без романа с бокс-офисом»: Дибров признался, что не смог бы стать успешным продюсером
Нечастый гость кинопремьер телеведущий Дмитрий Дибров рассказал НСН, чем его привлекла режиссерская работа Джонни Деппа.
Телеведущий Дмитрий Дибров предположил, что не смог бы стать успешным продюсером, поскольку ему никогда не нравятся фильмы, интересные большинству. Об этом он рассказал НСН на премьере фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» о жизни знаменитого художника и скульпторе Амедео Модильяни, режиссером которого выступил Джонни Депп.
«Я в восторге от творчества Модильяни. Мы с супругой редко ходим на премьеры, потому что они редко нас устраивают – размерчик не наш. Однако, когда кто-нибудь задумает снять что-то о Модильяни, мы тут как тут. У меня, боюсь, не получилось бы стать продюсером фильма, потому что все, что мне нравится, больше не нравится никому, а то, что нравится всем остальным, у меня вызывает отрыжку. Поэтому у меня с бокс-офисом не выйдет романа», - заявил он.
Как добавил телеведущий, он также не часто смотрит новые сериалы, поскольку они обычно разочаровывают его. Однако на прошедших новогодних праздниках он вместе с семьей открыл для себя экранизацию знакового романа Габриэля Гарсиа Маркеса от Netflix.
«Ко мне подошел сын 14-летний и сказал: «Почему бы нам не посмотреть "Сто лет одиночество" по Маркесу. Я и не знал, что такой сериал вышел, потому что терпеть не могу сериалы. Последнее, что я смотрел, был сериал про Штирлица. В эти длинные выходные мы сидели с детьми и смотрели сериал по Маркесу, это такой кайф! Такие у нас были праздники», - рассказал Дибров.
В российский прокат картины «Моди: Три дня на крыльях безумия» стартует 30 января. Сопродюсером фильма является кинопрокатная компания RWV Film. Картина расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году Париже. Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо. Компанию актеру на экране составили Аль Пачино и Стивен Грэм, передает «Радиоточка НСН».
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