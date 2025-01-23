Джонни Депп обратился к российским зрителям

Перед первым показом в Москве фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» российских зрители поприветствовали с экрана постановщик картины американский актер и режиссер Джонни Депп, а также исполнители главных ролей Брюно Гуэри и Антония Деспла, сообщает «Российская газета».

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На заранее записанных видео для российских зрителей создатели ленты пожелали приятного просмотра. Джонни Депп закончил свое обращение словами: «Я, как всегда, желаю вам всего лучшего. Будьте счастливы, спасибо!».

Фильм, рассказывающий о трех дня итальянского художника Амедео Модильяни, проведенных им в Париже, выйдет в российский прокат 30 января.

Ранее стало известно, что Disney намерена вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com
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