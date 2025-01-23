Джонни Депп обратился к российским зрителям

Украинские власти ожидают завершение боевых действий в 2025 году

Испытания вакцин против нескольких видов рака проведут в России уже в этом году

В Госдуму внесут законопроект о повышении стипендий для студентов-бюджетников до уровня прожиточного минимума

Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»