В Воронеже предложили установить памятник лидеру группы «Сектор газа»
В Воронеже обсуждают возможность установки памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою (Клинских). Об этом сообщает местный телеканал «Губерния».
По данным СМИ, с инициативой выступил депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь. Он напомнил, что песни группы являются гимном болельщиков футбольного клуба «Факел», их также исполняет симфонический оркестр Воронежской филармонии. По мнению политика, установка памятника или арт-объекта, связанного с коллективом, повысила бы туристическую привлекательность Воронежа.
Ожидается, что в ближайшее время с соцсетях мэрии города проведут опрос по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что о рок-музыкантах группы снимут фильм, который может выйти в прокат в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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