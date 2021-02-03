В Vogue Россия назначен новый главный редактор

Главным редактором Vogue Россия стала Ксения Соловьева. Она займет место Маши Федоровой, которая решила покинуть компанию. Об этом сообщили в пресс-службе Condé Nast Россия.

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Ксения Соловьева начала работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Затем она стала заместителем главного редактора, в 2010-м возглавила издание.


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