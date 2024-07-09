Группа Editors отказалась выступать на Park Live в Казахстане из-за Yandex
Британская рок-группа Editors приняла решение отказаться от участия в фестивале Park Live в Казахстане, поскольку спонсором мероприятия является российская компания. Об этом музыканты сообщили в своих соцсетях.
«Мы очень надеемся выступить в Казахстане в будущем, при других обстоятельствах», - уточнили исполнители.
Спонсором фестиваля является российская компания «Яндекс». Среди заявленных исполнителей - Placebo, Die Antwoord, Tyga, Brennan Savage, Oliver Tree, а также казахстанский хип-хоп исполнитель Скриптонит.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил «Радиоточке НСН», что в лайн-апе предстоящего события интересные современные музыканты, которые смогут собрать до семи тысяч зрителей в день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru