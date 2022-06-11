В Венгрии украинские дипломаты попытались сорвать концерт в Российском культурном центре
Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт пианистки Валентины Лисицы в городском Российском культурном центре. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венгрии.
Как отметили в дипмиссии, фортепианный концерт Лисицы, уроженки Киева, выступающей в защиту Донбасса, прошел «при большом стечении публики».
«Не обошлось и без "дипломатических казусов": украинское посольство попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште (даже тем, которые не были приглашены!), но эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Ранее было отменено выступление Лисицы в «Летнем театре» на острове Маргит. Концерт пианистки должен был состояться 3 июня, однако руководство театра отказалось от мероприятия «с "подсказки" украинского посольства"».
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