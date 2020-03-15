В Венеции обнаружен один из древнейших мечей в мире

Меч из музея итальянского монастыря Сан-Лазарро-Дельи-Армени оказался старше примерно на четыре тысячи лет, чем был датирован. Исследования проводила студентка – археолог Виттория Далль’ Армеллина. Ей удалось установить, что оружие относится не к Средневековью, а к бронзовому веку, пишет ARTnet.

Экспонат из монастырского музея был обнаружен восточной Турции на берегу Черного моря.

Исследовательница из венецианского университета Ка-Фоскари обратила внимание на сходство меча с оружием бронзового века, когда мечи только изобрели.

«Работу мечты» предлагает музей «Кижи»

Результаты двухгодичных исследований подтвердили правильность выводов Виттории Далль’ Армеллины. Возраст экспоната - около пяти тысяч лет. Артефакт изготовлен из сплава меди и мышьяка (Cu3As). Этот состав предшествовал изобретению бронзы, отмечает РИА Новости.

Меч в 1901 году был передан монастырю в дар. Ранее он являлся собственностью видного армянского ученого и священника Гевонда Алишана, который получил его в подарок в конце XIX века.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ИталияМузейИсследование