В Венеции обнаружен один из древнейших мечей в мире
Меч из музея итальянского монастыря Сан-Лазарро-Дельи-Армени оказался старше примерно на четыре тысячи лет, чем был датирован. Исследования проводила студентка – археолог Виттория Далль’ Армеллина. Ей удалось установить, что оружие относится не к Средневековью, а к бронзовому веку, пишет ARTnet.
Экспонат из монастырского музея был обнаружен восточной Турции на берегу Черного моря.
Исследовательница из венецианского университета Ка-Фоскари обратила внимание на сходство меча с оружием бронзового века, когда мечи только изобрели.
Результаты двухгодичных исследований подтвердили правильность выводов Виттории Далль’ Армеллины. Возраст экспоната - около пяти тысяч лет. Артефакт изготовлен из сплава меди и мышьяка (Cu3As). Этот состав предшествовал изобретению бронзы, отмечает РИА Новости.
Меч в 1901 году был передан монастырю в дар. Ранее он являлся собственностью видного армянского ученого и священника Гевонда Алишана, который получил его в подарок в конце XIX века.
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