В Венеции обнаружен один из древнейших мечей в мире

Меч из музея итальянского монастыря Сан-Лазарро-Дельи-Армени оказался старше примерно на четыре тысячи лет, чем был датирован. Исследования проводила студентка – археолог Виттория Далль’ Армеллина. Ей удалось установить, что оружие относится не к Средневековью, а к бронзовому веку, пишет ARTnet.

Экспонат из монастырского музея был обнаружен восточной Турции на берегу Черного моря.

Исследовательница из венецианского университета Ка-Фоскари обратила внимание на сходство меча с оружием бронзового века, когда мечи только изобрели.