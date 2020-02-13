Работу мечты предлагает музей «Кижи» в Карелии. Вакансия, по словам администрации, подойдет в первую очередь тем, кто согласен поселиться на острове в деревенских условиях, а также ценит романтику сельской жизни.

Соискателю надо будет печь традиционные карельские пирожки калитки, а также другие блюда кухни народов республики, общаться с гостями, организовывать мастер-классы для туристов. При этом на работу надо будет выходить рано утром, отмечает «Свободная пресса».

Работодатель гарантирует стабильную заработную плату, правда, не указывает её размер, а также оплату проезда до острова, предоставление жилья, а также «нескучные будни и выходные в одном из лучших мест на Земле».

