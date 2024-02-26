В Великобритании выпустили монету, посвященную певцу Джорджу Майклу

На персональной монете исполнитель изображён в своих фирменных солнцезащитных очках, также присутствует фраза из его хита «Faith» 1987 года. На другой стороне находится изображение короля Великобритании Карла III.

Уточняется, что монета с Джорджем Майклом является последней в серии «Музыкальные легенды». Королевский монетный двор посвятил её культовым британским исполнителям, ранее выпустив денежные знаки с изображением групп Who и Queen, а также Дэвида Боуи и Элтона Джона.

Ранее Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к юбилею Владимира Высоцкого номиналом 25 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

