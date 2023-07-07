В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
Концерт российского певца Григория Лепса в Ташкенте отменили по техническим причинам. Об этом сообщили в министерстве культуры Узбекистана.
Выступление было запланировано на 23 октября.
«По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Планировавшие посетить шоу могут вернуть деньги за купленные билеты «в соответствующем порядке».
Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в киргизской Чолпон-Ате отменили «в связи с недовольством общественности». Мероприятие должно было состояться 2 августа. До этого выступление российского певца отменили в Казахстане, напоминает RT. Концерт был запланирован на 8 июля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
- На Урале десять подростков госпитализировали после употребления алкоголя
- Более 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке
- В Пентагоне пообещали подобрать Украине более эффективные кассетные боеприпасы
- В Подмосковье неизвестный облил зеленкой адвоката Елену Пономареву
- Рогов заявил, что ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области
- Аналитики зафиксировали рост спроса на ремонт смартфонов Samsung и iPhone
- Российские штурмовики разгромили ВСУ на краснолиманском направлении
- Жителей четырех регионов РФ предупредили об угрозе шторма
- Warner Bros. ответила на критику Вьетнама из-за карты в фильме про Барби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru