В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса

Концерт российского певца Григория Лепса в Ташкенте отменили по техническим причинам. Об этом сообщили в министерстве культуры Узбекистана.

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Выступление было запланировано на 23 октября.

«По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Планировавшие посетить шоу могут вернуть деньги за купленные билеты «в соответствующем порядке».

Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в киргизской Чолпон-Ате отменили «в связи с недовольством общественности». Мероприятие должно было состояться 2 августа. До этого выступление российского певца отменили в Казахстане, напоминает RT. Концерт был запланирован на 8 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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